La stagione del Milan si avvia al termine, anche se i rossoneri sono in piena lotta per conquistare un posto in Europa dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia contro la Lazio. Si comincia tuttavia a pensare anche alla prossima annata e a tal proposito sono arrivate alcune anticipazioni riguardo le foto della prima maglia del Diavolo per la stagione 2019-20.



DESIGN CLASSICO, STRISCE STRETTE - Si torna a un design classico: il particolare che salta subito all'occhio è quello delle strisce rosse e nere, visibilmente più strette rispetto a quelle attuali. Il richiamo è alle righe presenti nelle classiche divise della storia milanista, come ad esempio quella indossata nella stagione del centenario (1998/1999): le strisce rosse e nere saranno presenti anche su tutta la lunghezza delle maniche mentre il design sarà girocollo.