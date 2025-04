AC Milan è lieto di svelare la sua prima Women’s Collection, una linea d’abbigliamento esclusiva dedicata al pubblico femminile che segna una svolta nel percorso stilistico del Club. La collezione rappresenta un perfetto equilibrio tra eleganza e spirito sportivo, tradizione e innovazione, reinterpretando i valori del Club in una chiave nuova e raffinata. Ogni capo è stato pensato per le donne che vivono il Milan come uno stile di vita, dentro e fuori dal campo.