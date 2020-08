A partire da lunedì 10 agosto, sul portale rimborsi del sito ufficiale del Milan, sarà attivata la procedura di richiesta di rimborso per le quote non godute degli abbonamenti stagionali, degli abbonamenti al girone di ritorno e dei game-pack del campionato di Serie A 2019/20, che per i rossoneri si conclude questa sera con il match contro il Cagliari. Attraverso la procedura online sarà possibile scegliere tra due modalità di rimborso, rimborso con voucher o rimborso monetario, definite dal club rossonero con lo scopo di garantire la massima flessibilità agli abbonati. La procedura online riservata agli abbonamenti e ai game-pack sarà attiva fino al 10 settembre 2020.