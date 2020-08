Il Milan cerca un terzino destro sul mercato. Questa è la priorità rossonera, che segue con interesse due nomi: Dumfries del PSV Eindhoven, valutato intorno ai 18 milioni, ed Emerson Royal del Barcellona, in prestito al Betis, che costa 25 milioni. Come scrive la Gazzetta dello Sport, per far spazio a uno dei due, il Milan lascerà partire Davide Calabria: con la sua cessione ci sarà un'altra plusvalenza netta dopo quelle messe a segno con Suso e Cutrone.