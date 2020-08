Tiemoué Bakayoko è sempre più vicino al ritorno al Milan. Fiducioso di trovare già entro metà settimana un accordo col Chelsea sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro per il centrocampista francese ex Monaco, disposto a dimezzarsi l'ingaggio da 6 a 3 milioni netti a stagione più bonus.



Sul taccuino di Maldini e Massara c’è il nome di Oscar Rodriguez, 22enne del Real Madrid rientrato alla base dal prestito biennale al Leganes in cui si è messo in luce guadagnandosi anche la chiamata di Luis Enrique in nazionale: finora il Milan ha sondato il terreno – la richiesta è di 20 milioni – ma non sono da escludere sviluppi lungo il mercato. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, va tenuto d’occhio Dani Ceballos, vecchio pallino dei rossoneri, anche lui tornato al Madrid dal prestito all’Arsenal: fuori dai piani di Zidane, tornerà sul mercato.