Gli accordi con il Real Madrid sono chiarissimi: il Milan può riscattare Brahim Diaz per 22 milioni di euro, ma gli spagnoli possono esercitare il controriscatto versando ai rossoneri 27 milioni di euro. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Maldini e Massara stiano però provando ad ottenere uno sconto dai blancos.



“Il Milan vorrebbe convincere il Real a trovarsi a metà campo per un’intesa di massima che escluda dai giochi altre potenziali concorrenti: proporrà agli spagnoli di acquistare Brahim a 16, massimo 18 milioni. Il Real riflette: non è certo di potergli ritagliare uno spazio nella squadra del prossimo anno, ma è abbastanza sicuro di poter eventualmente guadagnare dalla sua cessione. Il futuro resta tutto da scrivere”.