Juan Miranda, terzino mancino classe 2000 in scadenza di contratto con il Betis Siviglia, è un obiettivo chiaro del Milan per il mercato di gennaio. L’accordo tra il club rossonero e il giocatore non è ancora totale ma comunque abbastanza vicino. Secondo la Gazzetta dello Sport lo spagnolo avrebbe avanzato una richiesta di circa 2 milioni di euro a stagione per quanto concerne l’ingaggio.