Veloce, molto tecnico, stilisticamente bello da vedere. Matijaè uno dei più grandi talenti che sta mettendo in mostra il calcio serbo. 196 centimetri di classe pura già fatta vedere con la maglia del Partizan e con le nazionali under serbe. Ilsi è mosso da tempo sul classe 2006 e spera di chiudere presto un affare molto interessante per il futuro.Moncada e D’Ottavio hanno lavorato con decisione con il papà di Popovic e sono consapevoli di essere a buon punto nella trattativa. Vanno limitati gli ultimi dettagli per definire l’accordo,. Il club rossonero è molto prudente perché fino a quando non arriveranno le firme sui contratti può ancora succedere di tutto considerano che sulla stellina serba ci sono anche. Ma gran parte del lavoro è stato fatto e per Popovic ora il Diavolo intravede il traguardo finale.