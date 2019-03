Quarto posto in classifica con 45 punti realizzati in 25 giornate: il Milan di Gennaro Gattuso al momento sarebbe qualificato alla prossima Champions League, conclamato obiettivo stagionale posto da Elliott, ma al termine del campionato di Serie A mancano ancora 13 giornate, ovvero 39 punti disponibili. Un'infinità, considerando quanto sia corta la classifica che porta alla qualificazione alla prossima coppa dalle grandi orecchie, con ben quattro squadre in nove punti, dall'Inter terza a quota 47 alla Lazio sesta a quota 38 ma con una gara da recuperare contro l'Udinese, quindi potenzialmente a 41 (a quel punto ci sarebbero quattro squadre in sei punti).



TERZO POSTO NEL MIRINO, MA OCCHIO ALLE INSEGUITRICI - Senza contare la presenza di potenziali outsider come Atalanta, Torino, Fiorentina e Sampdoria, tre delle quali (le ultime tre) il Milan deve ancora affrontare, per giunta in trasferta, a distanza di sicurezza ma non troppo: bergamaschi e granata hanno infatti 38 punti (al momento come la Lazio), mentre viola e genovesi sono a 36. Insomma, una corsa podistica a ostacoli che i rossoneri dovranno essere bravi a superare, magari mettendo nel mirino anche l'Inter al terzo posto, ora distante due punti ma rivale nel derby tra due giornate. Gattuso ha recuperato gli infortunati e ha riottenuto la lunghezza di rosa che bramava. Ma andiamo ad analizzare tutti i 13 appuntamenti che mancano da qui al termine del campionato, senza contare la semifinale di ritorno in Coppa Italia contro la Lazio e l'eventuale finale, per cercare di capire con quanti punti il Milan conserverebbe almeno la quarta posizione in classifica:





LA TABELLA CHAMPIONS: Sassuolo (San Siro) 3 punti

Chievo (Bentegodi) 3 punti

Inter (San Siro) 1 punto

Sampdoria (Ferraris) 1 punto

Udinese (San Siro) 3 punti

Juventus (Allianz Stadium) 0 punti

Lazio (San Siro) 3 punti

Parma (Tardini) 3 punti

Torino (Olimpico) 1 punto

Bologna (San Siro) 3 punti

Fiorentina (Franchi) 1 punto

Frosinone (San Siro) 3 punti

Spal (Mazza) 3 punti



TOTALE 28 su 39 disponibili, chiusura a 73 punti (l'anno scorso Champions per l'Inter a quota 72)



@AleDigio89