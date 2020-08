Una terza maglia dal sapore vintage. Arrivano nuovi dettagli sul terzo kit che accompagnerà il Milan nella stagione 2020/21, la divisa targata Puma sfoggerà un look, ovviamente, totalmente diverso dalla prima (già sfoggiata in questo finale di campionato) e da quella da trasferta.



I DETTAGLI - La terza maglia del Milan 20/21 infatti sarà blu, colore che in quel di Milanello non si vede dalla stagione 1995/96, anno dell'ultimo scudetto di Capello in panchina: e in campo si destreggiavano campioni di primo livello, come Baggio, Boban, Desailly, Savicevic e Weah, senza dimenticare Baresi, Maldini, Tassotti, Albertini e Costacurta. Colore simile, ma trama diversa perché se la terza maglia 95/96 era divisa in due (piena sopra e con una trama a righe verticali sotto), quella 20/21 che indosseranno gli uomini a disposizione di Pioli sfoggerà un pied de poule nella parte inferiore. Blu saranno anche pantaloncini e calzettoni: scoprite nella nostra gallery tutti i dettagli!