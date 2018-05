Due settimane, poi sarà tutto più chiaro. Il Milan, entro il 15 giugno avrà novità importanti dalla Uefa, sul fronte sanzioni e possibile esclusione dalla prossima Europa League, e da Mister Li, che entro questa settimana ribadirà la sua volontà di continuare a guidare il club con tanto rifinanziamento della società (40 milioni in 16 giorni) e del debito. Entro metà del prossimo mese, insomma, il futuro sarà delineato, al momento non bisogna escludere nessuno scenario.



TESI DIFENSIVA - Come riporta La Gazzetta dello Sport la convocazione da parte della Camera giudicante della Uefa dovrebbe arrivare per il 7 giugno, giorno più giorno meno, la tesi difensiva rossonera, preparata da un pool di esperti guidato da Fassone e dal direttore finanziario Valentina Montanari, è basata sulle garanzie utili a dimostrare la continuità aziendale e la sostenibilità finanziaria a prescindere da eventuali cambi di proprietà, senza trascurare il peso di un club come il Milan in una competizione europea, anche a livello di indotto. In quest'ottica al Milan non spiacerebbe un appoggio delle istituzioni calcistiche italiane.