Gennaro Gattuso o Leonardo Jardim. Come scrive il Corriere dello Sport, il portoghese alla guida del Monaco è il vero rivale del tecnico calabrese per la panchina del Milan. Sponsorizzato da Mendes, che 'gestisce' anche Campos (in pole per il ruolo di direttore sportivo rossonero), Jardim è l'alternativa all'ex Palermo e Pisa.