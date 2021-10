Il Milan perde Mike Maignan per 10 settimane. Operato oggi in artroscopia al polso sinistro, il francese dovrà osservare un periodo di riposo di sei settimane, al termine del quale inizierà la riabilitazione. Per Pioli un bel problema, al suo posto giocherà il rumeno Tatarusanu, con l'ultimo arrivato Mirante pronto a cambiare le gerarchie. L'ex portiere del Lille, salvo sorprese, salterà 16 partite, 12 di campionato e 4 di Champions League. In Serie A sarà costretto a guardare i compagni contro ​Hellas Verona, Bologna, Torino, Roma, Inter, Fiorentina, Sassuolo, Genoa, Salernitana, Udinese, Napoli ed Empoli, in Europa non ci sarà per le sfide contro Porto (andata e ritorno), Atletico Madrid e Liverpool. Dovrebbe tornare a disposizione per Milan-Roma del gennaio.



TIFOSI, GRAZIE - Il nazionale francese, a poche ore dall'operazione, ha voluto ringraziare i tifosi con un post sui suoi profili social: ​"La mia ala sinistra è stata colpita, il ritorno in aria sarà spaventoso. Grazie a tutti per i vostri messaggi ed il vostro sostegno, insieme siamo più forti".