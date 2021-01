Il Milan cerca un terzino sinistro sul mercato per dare a Pioli un'alternativa al titolarissimo Theo Hernandez. Junior Firpo del Barcellona ha preso tempo: al momento la trattativa è ferma, ma non è detto che non riparta. Maldini e Massara aspetteranno il derby con l'Inter in Coppa Italia di martedì sera e poi decideranno se fare un ultimo tentativo con Firpo, non cercare più un terzino sinistro oppure vagliare delle alternative low-cost dell'ultim'ora fra Italia ed estero. Sempre secondo Tuttosport, fra i nomi ci sono Vina del Palmeiras, Iago dell'Augsburg, Amavì del Marsiglia e Nuno Mendes dello Sporting Lisbona.