In casa Milan tiene banco il futuro di Rafael Leao. Dopo il tentativo effettuato nell'ultimo mercato estivo, il Chelsea resta in pressing. Ma, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Leao vuole restare al Milan e ha fretta di firmare un nuovo contratto.



Ovviamente con tanto di ricco aumento di stipendio, visto che attualmente guadagna 2 milioni di euro netti all'anno fino a giugno 2024. Il dialogo con i dirigenti rossoneri è in corso, ma l'accordo è ancora lontano. Il calciatore chiede un ingaggio vicino ai 7 milioni di euro netti a stagione, il Milan è disposto a offrirgliene 6.



Sullo sfondo c'è poi la questione dei 19 milioni di risarcimento allo Sporting Lisbona per la rescissione unilaterale del contratto nel 2018. Leao, che nel frattempo ha subito un pignoramento deciso dal tribunale, chiede che a farsi carico del pagamento siano i club: il Milan in particolare e il Lille, che vanta il 15% sulla sua futura rivendita.