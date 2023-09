Dalla Spagna emerge un retroscena sugli ultimi giorni di mercato estivo per il Milan. Dopo aver fallito l'assalto all'iraniano Taremi del Porto e prima di ripiegare sul serbo Jovic della Fiorentina, i dirigenti rossoneri avevano fatto un'offerta per l'attaccante marocchino del Siviglia, Youssef En-Nesyri (classe 1997). In particolare, secondo Relevo, il Milan aveva proposto 5 milioni di euro per il prestito oneroso più altri 25 milioni per il diritto di riscatto e il belga Origi (poi finito al Nottingham Forest) in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni. Offerta rifiutata dal Siviglia, che chiedeva 30 milioni di euro senza contropartite tecniche.