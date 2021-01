che diventerà presto un attaccante rossonero. L'ex Juve ha spinto molto per tornare in Italia rifiutando delle ricche offerte arrivate dal Cska Mosca e il Besiktas.- Intorno alle ore 19.35 Mario Mandzukic è sbarcato a Milano su un volo privato presso lo scalo di Milano Linate.Domani sosterrà le visite mediche prima di siglare il nuovo contratto di sei mesi con obbligo di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League.