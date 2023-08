Ecco il nuovo acquisto per la difesa del Milan. Dopo qualche giorno di trattativa con l'Atletico Platense, i rossoneri accolgono Marco Pellegrino, centrale italo-argentino classe 2002 che va a rinforzare la batteria difensiva di Stefano Pioli. Il difensore è atterrato a Linate in questi minuti.



I DETTAGLI - Il nuovo innesto arriva in rossonero per 3 milioni di euro, con il Platense che si riserva una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Per lui domani sono in programma le visite mediche e l'iter burocratico per poi apporre la firma sul contratto e diventare ufficialmente un giocatore del Milan.