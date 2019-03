Sarà l'unico, piccolo, dubbio di formazione che accompagnerà il Milan in questa vigilia. Bakayoko o Biglia, forza fisica e dinamismo contro lucida regia? In questo momento, il francese è meglio dell'argentino per questo tipo di partita. Le ragioni sono molteplici: è sorretto da una condizione fisica migliore nel lungo, può garantire quei cm fondamentali contro una formazione come l'Inter e ha riposato nell'ultima uscita contro il Chievo Verona.