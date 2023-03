Ilragiona e decide. Tra le tante situazioni valutate nelle ultime settimane da, c’è la questione relativa a Sergio Dest. L’esterno americano è arrivato alla corte di Stefano Pioli a fine estate, in prestito con diritto di riscatto dal. Il futuro in rossonero, però, sembra segnato.In via Aldo Rossi ci sono pochi dubbi. Dest (14 presenze per un totale di 632 minuti stagionali) tornerà alal termine della stagione: la dirigenza del Milan non ha alcuna intenzione di esercitare il diritto di riscatto, fissato a. Una cifra ritenuta troppo elevata e che non rappresenta l’unico problema.Sono diverse le motivazioni alla base della scelta. Intanto,- protagonista di un buoncon gli Stati Uniti - non è riuscito a entrare nei meccanismi di gioco del tecnicoe nelle rotazioni sulla fascia. Anche per qualche problema fisico di troppo, tra affaticamenti muscolari e qualche fastidio al polpaccio. L’ingaggio del giocatore (tutto a carico del Milan) e l’alta cifra per il riscatto hanno fatto il resto.: per lui, non verrà fatto nemmeno un tentativo.