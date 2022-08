Un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Il Milan, con un vero e proprio blitz, si è assicurato le prestazioni di Dest che non rientrava nei piani del Barcellona. Trattativa lampo per un rinforzo di qualità. Il club rossonero è corso ai ripari dopo l’infortunio di Florenzi perché considera Kalulu un titolare al centro della difesa.