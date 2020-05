. Non mancheranno le eccezioni, ma le linee guida sono state tracciate. È (anche) per questo che, meglio conosciuto come Florentino, risponde all'identikit perfetto. I rossoneri lo osservano sin dai tempi di Leonardo, ci hanno provato in maniera concreta lo scorso inverno e ora progettano con decisione il colpo per l'estate.di origini angolane, ha esordito nel febbraio 2019 nella prima squadra del Benfica dopo una lunga trafila nelle giovanili. In parallelo, le tante soddisfazioni con il Portogallo, tra cui spicca il doppio Europeo vinto nel 2016 (under 17) e nel 2018 (under 19).. Ecco perché il Milan fiuta il colpo: con l'addio di Biglia servirà una nuova luce in mezzo al campo, e. Sul quale, va ricordato, la clausola rescissoria è di ben. Cifre astronomiche, specie se rapportate alla situazione finanziaria post-coronavirus: i club lo sanno, motivo per cui la richiesta del Benfica è ora di. Ancora alta per gli standard rossoneri, che però studiano il colpo e continuano a lavorare. Florentino è il colpo perfetto per il nuovo Milan di Rangnick.