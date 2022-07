Una trattativa lunga, laboriosa, spigolosa. Il Milan sta lavorando da due mesi con il Bruges per arrivare a un accordo per De Ketelaere. Maldini e Massara, nonostante le difficoltà, non si sono mai alzato dal tavolo della trattativa perché convinti di aver tra le mani uno dei migliori talenti a livello europeo. Ma sopratutto un giocatore in grado di disimpegnarsi in più ruolo nel reparto offensivo.