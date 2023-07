Christian Pulisic é il grande colpo messo a segno dal Milan in questa prima parte del calciomercato estivo. L’americano è pronto a vestire il rossonero dopo una lunga trattativa iniziata a marzo e conclusasi solo nella scorsa settimana. Nelle casse del Chelsea entreranno circa 20 milioni di euro e una percentuale sulla futura rivendita.



9.30 - Il forte jolly offensivo americano è atterrato all'aereoporto della Malpensa come testimoniano le immagini girate da Calciomercato.com. Ora Pulisic si recherà alla Clinica privata “La Madonnina” per iniziare le visite mediche che porteranno alla firma sul contratto quadriennale fino a giugno 2027 con il Milan.