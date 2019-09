Due gravi infortuni, fin qui, lo hanno costretto a guardare i compagni da fuori. Ma Mattia Caldara non si è arreso, vuole tornare protagonista, sa che nei piani di Boban e Maldini è lui la spalla ideale di Alessio Romagnoli. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il rientro in gruppo è previsto per la prima settimana di ottobre.