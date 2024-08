AFP via Getty Images

Milan, ecco quando è previsto l’incasso per la cessione di Brescianini

Daniele Longo

40 minuti fa



Marco Brescianini è stato ufficialmente annunciato dall’Atalanta come nuovo innesto dal calciomercato. L’operazione è stata chiusa in prestito oneroso con obbligo di riscatto per circa 14 milioni di euro: il Milan incasserà la metà di tale cifra nell‘estate del 2025.