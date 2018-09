Secondo quanto riportato da Tuttosport il Milan ha ben in programma la data di rientro dall'infortunio al ginocchio per Andrea Conti. Il terzino classe '94 non vuole forzare i tempi, vuole rientrare senza rischi dopo che il suo ginocchio è andato ko per la seconda volta.



Il Milan lo sta facendo lavorare con calma, si sta prendendo ogni precauzione possibile, ma alla data del definitivo rientro manca poco. Secondo Tuttosport di fatto l'obiettivo è quello di riavere Andrea Conti in campo da titolare a partire dalla Supercoppa in programma il 13 gennaio contro la Juventus.