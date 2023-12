In questi giorni Ibrahimovic si trova a Miami, stando a quanto dichiarato da Stefano Pioli, tecnico rossonero, per impegni già presi prima di rientrare nella famiglia rossonera. Inutile dire che non sarà presente oggi a San Siro, così come non ci sarà neanche il 2 per la gara di Coppa Italia che il Milan giocherà in casa contro il Cagliari. Il ritorno di Ibra, infatti, è previsto per il 4 gennaio, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.