Milan: ecco quando tornano Tomori, Kalulu e Thiaw

L'infermeria di casa Milan è ancora piena, ma può svuotarsi nel corso delle prossime settimane, specialmente in difesa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il primo che dovrebbe rientrare può essere Malick Thiaw. Il centrale tedesco può tornare in campo fra circa una ventina di giorni, per prepararsi a essere a disposizione di Stefano Pioli per la parte finale del campionato.



Diverso il discorso per quanto riguarda Fikayo Tomori (lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro) e Pierre Kalulu (lesione del tendine retto femorale sinistro): i due centrali dovrebbero tornare in gruppo durante il mese di marzo.