174 giorni, 8 gol e 22 presenze. Tanto è durata l'avventura di Gonzalo Higuain al Milan, ad un costo non irrisorio. Il portale Calcio e Finanza ha analizzato il bilancio della Juventus e da lì emerge quanto hanno sborsato i rossoneri per i 6 mesi di prestito: i bianconeri hanno iscritto entrate dal Milan per 10,208 milioni di euro, ai quali va aggiunto lo stipendio versato dai rossoneri al Pipita. Dal Chelsea invece, la Juve ha incassato 7,841 milioni, per un totale di 18,049 milioni.