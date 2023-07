Ante Rebic saluta il Milan e si trasferisce a titolo definitivo al Besiktas. Il club turco ha svelato in una nota ufficiale lo stipendio dell'attaccante croato:



La dichiarazione inviata dal Beşiktaş Futbol Yatirimlari Sanayi ve Ticaret A.Ş. alla piattaforma di divulgazione pubblica è la seguente:



“È stato raggiunto un accordo con il club e lui sul trasferimento del calciatore professionista Ante Rebic. Con il giocatore è stato raggiunto un accordo per 2 stagioni, a partire dalla stagione 2023-2024. Per le stagioni 2023-2024 e 2024-2025, al giocatore verrà corrisposta una quota di ingaggio garantito di 2.500.000 euro, un bonus alla firma di 280.000 euro e una quota massima netta di 10.000 euro a partita, in funzione della durata della competizione.