Milan, ecco quanto si può guadagnare dall'Europa League

Questione di introiti. Il Milan chiuderà la campagna europea 2023-24 con proventi decisamente inferiori rispetto a quelli della scorsa annata: arrivare fino in semifinale di Champions League, infatti, aveva portato in cassa quasi 130 milioni di euro.



Tuttavia, anche quest’anno, seppur ci sia stata l’eliminazione nel gruppo di ferro con Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain e Real Sociedad, la massima competizione europea ha portato in dote un ottimo bottino, come riportato da La Gazzetta dello Sport: la partecipazione alla fase a gironi - tra premi Uefa, market pool/ranking storico, botteghino, risultati e indotto commerciale - ha infatti garantito circa 65 milioni di euro.



Ora serve ricavarne il più possibile dall’Europa League, i cui ricavi sono suddivisi in questo modo: 500mila euro per l’accesso ai playoff (che domani i rossoneri cominceranno a disputare contro il Rennes), 1,2 milioni per il passaggio agli ottavi, 1,8 per i quarti, 2,8 per le semifinali, 4,6 per la finale e 4 per chi arriva a vincere l’intera manifestazione, per totale potenziale pari a 14,9 milioni, a cui aggiungere la quota derivante dal market pool (minimo 5 milioni), la qualificazione alla Supercoppa europea (3,5 milioni) e gli incassi da botteghino, al momento non quantificabili.