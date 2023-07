Tijjani Reijnders è il quinto colpo del Milan in questo mercato. Queste le sue prime parole da rossonero, rilasciate a Milan TV: “Sono molto felice e contento di essere qui. Sono anche molto orgoglioso di fare parte di questo grande Club. Quando il mio agente mi ha detto che il Milan era interessato a me, ero emozionato e felice. Ero contento che un Club del genere si fosse interessato a me e quindi la scelta per me è stata molto facile onestamente. Non ci ho dovuto pensare due volte”.



La grande storia degli olandesi nel Milan: “Quando mio padre era giovane guardava sempre van Basten e Gullit, mi raccontava sempre di quando giocavano al Milan e mi faceva vedere ogni video possibile. Hanno avuto un impatto notevole e incredibile in questa squadra. Sono molto orgoglioso di essere il prossimo olandese a giocare per questo Club”.



I suoi idoli da bambino: “Settimana scorsa guardavo alcuni video in cui c’era Ronaldinho ed era il mio idolo quando ero più giovane”.



Hai parlato con qualche tuo compagno di nazionale prima di venire in Serie A? “Ho parlato molto con Teun (Koopmeiners, ndr), mi ha raccontato che in Italia si vive molto bene. Il campionato italiano è di ottimo livello ed è perfetto per migliorarti come giocatore. Certamente anche questo ha influito sulla mia decisione”.