Milan, ecco Terracciano: 'Mi ispiro a Ronaldo e Kobe Bryant, ho scelta la 38 per Udogie. E sul mio ruolo...'

Filippo Terracciano, neo-acquisto del Milan, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club rossonero: “Sto provando emozioni molto positive. Sono stato accolto in maniera fantastica e quindi finora è stato tutto davvero molto bello. Ho visto che molti giovani stanno avendo spazio: sono contento di vedere tanti giovani giocare e spero di riuscire a giocare anche io insieme a loro”.



L’ex calciatore dell’Hellas Verona si è successivamente presentato a livello di caratteristiche: “Ho iniziato a giocare da centrocampista, questo mi ha permesso di fare sempre le due fasi, offensiva e difensiva, quindi già da lì ho iniziato a svolgere più funzioni in campo. Poi sono stato adattato da terzino e quest'anno ho ricoperto altri vari ruoli e devo dire che mi adatto velocemente. Ho questa duttilità: per qualsiasi ruolo che ho fatto ho un periodo di adattamento molto veloce”.



Sul suo prossimo allenatore, Stefano Pioli: “Mio papà me ne ha parlato in maniera positiva, mi ha detto che è una persona molto semplice e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con lui. Il mio obiettivo principale è aiutare la squadra e mettermi a disposizione del tecnico”.



Sui suoi idoli: “Ho sempre guardato a Cristiano Ronaldo da piccolo. Poi con il tempo ho preso Kobe Bryant come modello di ispirazione, per l'etica lavorativa e molte altre cose. Ho lui come punto di riferimento. Il numero di maglia? Il mio numero era il 24 apposta per Kobe ed è occupato. Ho scelto il numero 38 anche parlando con Udogie che adesso è al Tottenham: con lui sono cresciuto insieme e abbiamo fatto tutto il settore giovanile insieme. Ho fatto per lui questa scelta”.



SUBITO CON L'ATALANTA? - Terracciano è il secondo arrivo in casa Milan dal mercato invernale, dopo il rientro dal Villarreal di Matteo Gabbia, che ha interrotto con 6 mesi di anticipo il prestito annuale col club spagnolo. Per l’acquisto del classe 2003 acquistato a titolo definitivo dal Verona, la società rossonera ha investito 4 milioni di euro più uno di bonus e riservando il 10% sulla futura rivendita in favore del club scaligero. Terracciano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 e da oggi inizierà ad allenarsi agli ordini di Stefano Pioli, che potrebbe convocarlo per la prima volta per il quarto di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta di domani sera.