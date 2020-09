Un colpo importante per il presente e per il futuro. Il Milan si è assicurato Sandro Tonali per i prossimi cinque anni strappandolo alla concorrenza dell'Inter. Segui live su Calciomercato.com la prima giornata rossonera del giovane centrocampista in arrivo dal Brescia.



8.50 VISITE MEDICHE - Il centrocampista lodigiano è arrivato intorno alle 8,50 (come testimonia il video del nostro inviato) alla clinica privata La Madonnina per sostenere le visite mediche con il Milan. In rossonero indosserà la maglia numero 8 che fu del suo idolo Rino Gattuso.