Attraverso il sito ufficiale del Milan si apprendono i numeri di maglia che saranno indossati dai calciatori rossoneri nel corso della stagione. Qualche curiosità rimane, come l'assenza di un numero 1 anche in questa stagione con l'ultimo portiere che l'ha indossato che resta il brasiliano Dida. Dopo averlo concesso a Bonucci l'anno scorso Franck Kessie non torna al suo amato 19. Il centrocampista ha scelto di tenere la 79.



Ecco l'elenco completo: 2 Davide Calabria, 4 José Mauri, 5 Giacomo Bonaventura, 7 Samuel Castillejo​, 8 Suso, 9 Gonzalo Higuain​, 10 Hakan Calhanoglu​, 11 Fabio Borini, 12 Andrea Conti, 13 Alessio Romagnoli, 14 Tiemoué Bakayoko​, 17 Cristian Zapata, 18 Riccardo Montolivo​, 20 Ignazio Abate, 21 Lucas Biglia, 22 Mateo Musacchio​, 23 Ivan Strinic​, 25 José Manuel Reina, 33 Mattia Caldara​, 63 Patrick Cutrone​, 68 Ricardo Rodriguez​, 77 Alen Halilovic​, 79 Franck Kessie​, 90 Antonio Donnarumma, 93 Diago Laxalt​, 91 Andrea Bertolacci​, 99 Gianluigi Donnarumma