Non era ancora apparso, fra i giocatori accostati al Milan, un profilo tipico della strategia della dirigenza rossonera:, uno alla Saelemaekers, per intenderci, o alla Kouadio Koné, per citarne uno che poi non è arrivato. Ecco, quel profilo, nel mercato estivo, potrebbe corrispondere al nome di, Warren Bondo è cresciuto calcisticamente fra le squadre dei dintorni della capitale francese (una di queste, il, è considerato uno dei miglior vivai della regione),di un club che ha visto crescere ragazzi promettenti come, ma soprattutto colui che è considerato il francese più forte della storia,, che ormai ne produce in serie, uno alla Ndombele, per citare uno dei suoi modelli (gli altri sono Pogba, Modric e Silva, intenditore).“È stato tutto un onore per me, ma non l’ho chiesto io, sono felice di aver firmato il mio primo contratto da professionista con l’ASNL.”- aveva dichiarato in un'intervista al quotidiano locale L'Est Republicain. Ora quel momento è arrivato: nel suo futuro c’è una big, che sia il Milan o meno. Sicuramente, uno che ha rifiutato l'Inter, a Milanello verrebbe accolto a braccia aperte.