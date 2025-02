Milan, effetto Gimenez: boom del merchandising! I numeri

Santiago Gimenez is already having a BIG impact at AC Milan:



+388% increase in total online sales

+543% in personalized jerseys sales

The US represented 42%

Mexico represented 18%

Santi’s jersey represents 92% of all jerseys sold right now! pic.twitter.com/nzbVE2MwBI — All Fútbol MX (@AllFutbolMX) February 4, 2025

è uno degli acquisti di un mercato di gennaio che per ilè stato all'insegna dei fuochi d'artificio. Il centravanti messicano, proveniente dal Feyenoord, in attesa del suo debutto con la maglia rossonera (questa sera la squadra di Sergio Conceicao gioca in Coppa Italia contro la Roma) sta già ottenendo un importante risultato sul versante del merchandising., riportati anche in Messico da All Fútbol MX, sono clamorosi: le prenotazioni delle nuove divise sul sito sono schizzate del 543% in 24 ore e dopo l’ufficialità le vendite complessive sono aumentate addirittura del 388%. In pratica c'è stato un vero e proprio assalto allo Store rossonero!che il Diavolo non vedeva da anni e che, come ricorda Sportmediaset,quando tornò in rossonero per la fine della sua carriera. Grande successo anche negli Stati Uniti e in Messico, dove il kit è (ovviamente) già esaurito.