Probabilmente si può definire "effetto Piatek": la sola ufficialità del bomber polacco in rossonero sposta sensibilmente gli equilibri del match tra Milan e Napoli di domani sera. Le preferenze degli scommettitori vanno, sì, al Napoli, ma in maniera meno netta del previsto: il 28% delle giocate confluisce sui rossoneri, contro il 45% degli azzurri. Non molto divaricata anche la forbice delle quote: Napoli favorito a 2,00, il Milan viaggia a 3,70. In mezzo il pareggio, quotato a 3,50. Più accentuato il divario nei dati statistici: 13 i punti di scarto tra gli azzurri e i rossoneri che, contro il Napoli, hanno raccolto appena una vittoria negli ultimi 10 match. Tornando all'argomento di giornata, l'arrivo di Piatek al Milan, c'è da rilevare che nonostante il polacco sembri destinato a subentrare dalla panchina, i trader credono al suo primo gol in rossonero, dato a 3,50. Fiducia anche all'altro bomber polacco, Arkadiusz Milik, in forza al Napoli, dato a 2,50 per una rete nell'incontro