Confermata l’intenzione del Milan di trattenere Ante Rebic. Secondo la Gazzetta dello Sport, domani c’è un appuntamento telefonico con l’Eintracht Francoforte. Dopo il summit con Fali Ramadani, agente del croato, è emersa la volontà di prolungare il legame. A tal riguardo va ricordato che il Milan non ha diritti di riscatto, così come il club tedesco non ne vanta su André Silva. Le due società intendono risolvere la questione con un acquisto a titolo definitivo? I protagonisti di questa vicenda stanno vagliando la soluzione migliore. Che valore dare ai due attaccanti? Si era parlato di 25 milioni di euro, ma il Milan per il portoghese ha in carico un ammortamento di 40 milioni. Facile, allora, che si scelga di rinnovare i due prestiti sino al 2022 e si prolunghi il contratto dei due giocatori sino al 2023. In questo modo, poi, lo scambio potrà avvenire a prezzi più modici.