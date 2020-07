In giornata, salvo cambio di programmi, dovrebbe andare in scena un contatto telefonico tra il Milan e l’Eintracht Francoforte per portare avanti il discorso legato allo scambio Rebic-André Silva. Come si legge su Tuttosport, i rossoneri aggiorneranno i colleghi tedeschi sull’evoluzione dei contatti con la Fiorentina, andati in scena a metà settimana nel vertice del Melià al quale era presente anche l’agente Fali Ramadani, che cura gli interessi di Rebic, ma anche di Nikola Milenkovic, difensore che piace tantissimo a Pioli che lo ha anche allenato durante la sua esperienza in viola.