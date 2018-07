Una situazione in divenire. Giovedì è attesa la sentenza del TAS in merito alla riammissione in Europa League, sabato ci sarà il consiglio d'amministrazione con la nomina del nuovo management. Per il Milan sono giorni cruciali, fondamentali per conoscere e disegnare il futuro. Futuro che è partito dal viaggio londinese della coppia Fassone-Mirabelli.



USCITA SOFT - Marco Fassone, amministratore delegato della società rossonera, ha incontrato oggi i manager di Elliott, con i quali ha fatto il punto della situazione. Come scrive repubblica.it, l'idea della nuova proprietà, subentrata dopo il default di Yonghong Li, è quella di accompagnare all'uscita in maniera soft l'attuale dirigenza.



AFFIANCAMENTO - Sia Fassone che Mirabelli sembrano destinati a dire addio ai propri incarichi, quelli di amministratore delegato e direttore sportivo. Non da subito, però: Elliott pensa a un affiancamento, un periodo di interregno tra le figure ora in carica e quelle dei nuovi proprietari. Se per il ruolo di direttore dell'area tecnica il nome in pole è quello di Leonardo, tutto è ancora aperto per quello di amministratore delegato: è corsa a due tra Franck Tuill, manager di Elliott che segue il dossier Milan fin dal principio, e Umberto Gandini, ad della Roma e con un passato recente in rossonero. Il nuovo Milan sembra prendere forma, ed entrerà in scena al fianco di quello vecchio.