Mancavano solo le firme per il passaggio di Manuel Locatelli dal Milan al Sassuolo ma è arrivato il 'no' di Elliott. La nuova proprietà lo considera infatti un patrimonio del club che si può valorizzare maggiormente, la cui vendita ora non comporta un taglio pesante di stipendio e dal quale si può eventualmente ricavare di più in futuro. A riferirlo è il Corriere della sera.