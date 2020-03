Il futuro del Milan passerà da un ulteriore riduzione del monte ingaggi e per questo, secondo il QS, in tanti dell'attuale rosa sono a rischio. Il caso più eclatante è quello di Gigio Donnarumma il cui ingaggio è, di tanto, fuori budget. Poi c'è da valutare il futuro di Alessio Romagnoli, che punta a un rinnovo a cifre che il club non vuole concedere. Infine non sarà rinnovato il contratto di Biglia.