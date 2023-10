Al Signal Iduna Park mercoledì sera scenderà in campo un Milan in piena emergenza a centrocampo. Al lungo degente Bennacer si sono aggiunte due assenze pesanti come Krunic e Loftus-Cheek. Stefano Pioli avrà a disposizione solo quattro centrocampisti: Adli, Musah, Reijnders e Pobega, tre in campo e uno fuori.



CENTROCAMPO MUSCOLARE - Il Milan sta lavorando su un tipo di interpretazione che preferisce l’utilizzo di Pobega rispetto ad Adli. Contro il Borussia Dortmund il Diavolo dovrà alzare il ritmo e l’unico dubbio della vigilia rimane su chi giocherà da regista tra Musah e Reijnders. Le caratteristiche indicano nell’americano la scelta più probabile.



ADLI CON IL GENOA - I tifosi lo desiderano sempre in campo e lui di certo non ha tradito le attese. Ma per Yacine Adli l’esordio dal 1’ in Champions League sarà, salvo sorprese, rimandato. Per l’ex Bordeaux ci sarà spazio invece contro il Genoa a Marassi sabato sera in una sfida molto delicata.