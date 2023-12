Il Milan si lecca le ferite. Prosegue infatti l'emergenza difensiva dopo il ko di Tomori, in aggiunta a quelli di Thiaw e Kalulu: il tecnico Stefano Pioli pensa ancora a Theo Hernandez difensore centrale, con Florenzi terzino sinistro, come testimoniato da quanto provato oggi in allenamento a Milanello, in vista della sfida di sabato sera alle 18, contro il Sassuolo a San Siro. L'alternativa resta il giovane Jan-Carlo Simic al fianco di Kjaer, con Theo nel suo ruolo naturale sull'esterno, in attesa del rientro di Gabbia, previsto per i primi di gennaio.