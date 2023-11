Sono giorni di grande emergenza in casa Milan. La serie di infortuni muscolari che ha colpito la formazione rossonera, nel corso di questa stagione, ha indebolito il reparto difensivo della squadra di Pioli. Allo stato attuale dei fatti, complice anche il report dell’allenamento giunto in questi minuti, il club di Via Aldo Rossi, in vista della sfida contro il Frosinone di sabato sera, si ritrova con il solo Fikayo Tomori a disposizione. Simon Kjaer ha riportato una lesione muscolare e difficilmente sarà convocato, Malick Thiaw si è infortunato contro il Borussia Dortmund e ne avrà per due mesi, Pierre Kalulu è out sino alla metà di marzo (a causa della rottura del tendine del retto femorale della coscia sinistra), Pellegrino e Caldara potrebbero rientrare alla fine di dicembre. Una vera e propria ecatombe che sta portando Stefano Pioli a giocarsi, nuovamente, un asso nella manica dalla Primavera di Ignazio Abate.



DENTRO SIMIC – Dopo il debutto dell’esordiente più giovane della storia della Serie A, Francesco Camarda, e l’utilizzo di Chaka Traoré nell’ultima sfida (persa) a San Siro contro il Dortmund, ecco che il tecnico emiliano è pronto ad affidare una maglia da titolare a Jan-Carlo Simic. Difensore serbo, nato in Germania, punto di forza della formazione giovanile del Milan. Una carta da giocarsi data l’emergenza difensiva che sta colpendo la squadra rossonera. Contro il Frosinone, dunque, inedita linea difensiva con Calabria, Tomori, Simic e Theo Hernandez.