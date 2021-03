Piove sul bagnato in casa Milan. I rossoneri sono in totale emergenza per via dei tanti infortuni. Oltre agli assenti Ibrahimovic, Calhanoglu, Bennacer, Mandzukic, Rebic e Maldini, anche Tonali e Hernandez non ce la fanno per la sfida al Verona. I due non sono al meglio e partiranno dalla panchina.



DENTRO DALOT E MEITE - Nuova chance per Dalot che prenderà il posto di Theo lungo la corsia di sinistra. Meite invece affiancherà Kessie in mediana con Saelemaekers, Diaz e Krunic a sostegno dell'unica punta Leao.