Milan, Emerson rientra in gruppo: cosa filtra sul futuro dell'ex Tottenham

La luce in fondo al tunnel.e la prossima settimana dovrebbe rientrare interamente a lavorare con il gruppo. Il terzino destro brasiliano era out da gennaio per una lesione al polpaccio rimediata nella gara di Champions League contro il Girona. Il Milan riprenderà domani la preparazione in quel di Milanello in vista della sfida al Genoa di lunedì prossimo a Marassi. Nei prossimi giorni verranno monitorate le condizioni anche diE se le risposte del campo saranno positive il classe 1999 potrebbe tornare a disposizione di Sergio Conceicao nelle ultime due uscite stagionali.Prima dell'infortunio del 25 gennaio scorso al 3 minuto di Milan-Girona era praticamente tutto fatto per il trasferimento in prestito secco al Galatasaray.

- Arrivato la scorsa estate dal Tottenham per 15 milioni più 3 di bonus,Nelle prossime settimane il club incontrerà l'agente Stefano Castagna per fare il punto della situazione e studiare un piano d'uscita con le migliori condizioni possibili considerando il periodo di inattività del ragazzo e i costi a bilancio.