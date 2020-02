Emirates e il Milan, una partnership da rinnovare. In scadenza al termine della stagione, la fumata bianca deve ancora arrivare, ma i rumors parlano di accordo da circa 14 milioni di euro garantiti a stagione. La compagnia aerea, sulle maglie del Milan dalla stagione 2010711, ha trovato un accordo anche con il Lione, come scrivono dalla Francia. Un accordo che porterà al club transalpino più soldi che ai rossoneri: 20 milioni di euro, più bonus, all'anno nelle casse dell'OL. Il Milan insegue in campionato, il Milan insegue sul mercato, il Milan insegue anche a livello commerciale.